Жителю Петербурга вручили свидетельство о его же смерти

Житель Петербурга Байков два месяца пытался доказать, что он жив
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Жителя Санкт-Петербурга Игоря Байкова по ошибке признали умершим — уже два месяца он пытается доказать, что он жив. Об этом его представитель Игорь Бурдинский рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, Байкову из-за «смерти» отказали в оказании медицинской помощи, не дали снять деньги в банкомате и перестали начислять социальное пособие. И без того абсурдная ситуация дошла до того, что в ЗАГСе Байкову вручили свидетельство о его же смерти. Позже выяснилось, что у мужчины четыре года назад украли паспорт, а ошибка произошла из-за того, что человек, пользовавшийся этим паспортом, скончался.

«Мы обратились к прокурору, там согласились выступить в интересах Байкова. Нас уже вызывали на опрос в следственный комитет», — подчеркнул Бурдинский.

Ранее в Чебяниской области суд «воскресил» мужчину. Он находился в одном из центров адаптации. Когда он назвал себя, выяснилось, что в базе данных есть информация о его смерти в 2023 году.

