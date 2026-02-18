Реклама

Лавров рассказал об угрозе распада Сирии

Виктория Кондратьева
Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Сирия оказалась под угрозой распада после падения правительства бывшего президента республики Башара Асада в декабре 2024 года. С такой оценкой выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом «Аль-Арабия», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Когда произошли события декабря 2024 года, сирийское государство оказалось под угрозой распада, как и ряд других соседних государств — Ирак, Йемен, Ливия. Все это плоды так называемой "арабской весны" 2011 года, которая ничего хорошего региону, в том числе и Сирийской Арабской Республике, не принесла», — подчеркнул дипломат.

Лавров прокомментировал нынешнее состояние двусторонних отношений России и Сирии и указал на взаимно уважительное отношение Москвы и Дамаска. Глава российского МИД также выразил надежду на скорейшее восстановление территориальной целостности арабской республики и победу властей переходного периода над террористическими группировками.

«Мы видим, что эти чувства не искусственные. Они идут от народа. Всячески отвечаем взаимностью», — резюмировал министр.

Ранее сирийский эксперт, специалист по международным связям Адыгейского государственного университета Лиса Иссак оценила будущее российских баз в Сирии в рамках XV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». По ее словам, Москва в настоящее время важна для Дамаска и ее роль невозможно вычеркнуть из жизни региона.

