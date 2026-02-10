Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:03, 10 февраля 2026Мир

Оценено будущее российских баз в Сирии

Политолог Иссак: Новые власти Сирии не заинтересованы в избавлении от баз России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Новые власти Сирии не заинтересованы в избавлении от военных баз России, так как это создаст вакуум в условиях нестабильности. Об этом заявила сирийский эксперт, специалист по международным связям Адыгейского государственного университета Лиса Иссак на XV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Здесь речь идет о договорах, и новое руководство прекрасно понимает, что оно не может их нарушать. Более того, в его интересы не входит создание вакуума, особенно в свете нестабильности в Сирии», — отметила политолог.

Иссак добавила, что Дамаск также видит в Москве надежного партнера и посредника для урегулирования региональных проблем. По ее словам, Россия в настоящее время важна для Сирии и ее роль невозможно вычеркнуть из жизни региона.

В конце октября 2025 года стало известно, что Россия возобновила полеты самолетов военно-транспортной авиации на свою авиабазу Хмеймим в Сирии после почти шестимесячного перерыва.

