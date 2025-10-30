Мир
15:24, 30 октября 2025

Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

Bloomberg: Россия возобновила полеты на авиабазу Хмеймим в Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия возобновила полеты самолетов военно-транспортной авиации на свою авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сервис Flightradar24.

По данным сервиса, в Латакию, где расположена авиабаза, вылетали как минимум два российских самолета. В частности, 26 октября туда прибыл самолет Ил-62М ВВС России, вылетевший из Ливии и затем проследовавший в Московскую область. Кроме того, с 24 октября на военной базе трижды приземлялся самолет Ан-124-100 «Руслан», способный перевозить тяжелые грузы.

Агентство также ссылается на источник, «близкий к Кремлю», который сообщил, что Москва возобновила полеты на авиабазу в Сирии после почти шестимесячного перерыва. В публикации возобновление полетов связывается с тем, что две страны работают над восстановлением отношений.

15 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Сирии Ахмедом-аш-Шараа, прибывшим в Москву с официальным визитом.

