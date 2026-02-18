Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:22, 18 февраля 2026Мир

Угрозы Зеленского в адрес России сравнили с сотрясением воздуха в пустой комнате

Исследователь Ферхата сравнил угрозы Зеленского с сотрясением воздуха
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского на фоне проходящих в Женеве переговоров России, Украины и США больше похожи на сотрясение воздуха в пустой комнате. Об этом заявил турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата, его слова приводит РИА Новости.

«Заявления Зеленского в текущей ситуации выглядят как попытка продемонстрировать жесткость на фоне ослабления переговорных позиций и отсутствия стратегических успехов», — пояснил эксперт.

Ферхата также отметил, что активизация контактов России и США сужает пространство для ультимативных заявлений. Он подчеркнул,что динамика переговоров по урегулированию конфликта требует «более взвешенной дипломатической линии», в то время, как резкие высказывания могут восприниматься как «элемент тактического давления, не подкрепленного реальными возможностями».

По словам исследователя, в международной практике подобные заявления часто используются для повышения ставок перед очередным раундом переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что дипломатия, основанная на силе, будет более эффективной. По его мнению, необходимо усилить давление на Россию, а также ввести новые санкции против Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы особенно ненавидят его». В США утверждают, что переговоры в Женеве зашли в тупик из-за Мединского

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В России не разрешат разбавлять бензин спиртом

    Тренер «Монако» отреагировал на удаление Головина в матче Лиги чемпионов с ПСЖ

    В Эстонии допустили размещение ядерного оружия при одном условии

    В РПЦ прокомментировали слова священника о недопустимости «языческих масленичных гуляний»

    Раскрыта цель задержанного за подготовку теракта молодого россиянина

    Объездивший мир кругосветчик описал зиму в России фразой «такой холод нигде не испытывал»

    Россиян предупредили об орудующих в домовых чатах мошенниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok