10:03, 18 февраля 2026Силовые структуры

Устроивший резонансную стрельбу у российского храма оправдался хорошим настроением

Суд Екатеринбурга дал 2 года и 2 месяца мужчине за выстрел из пистолета у храма
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Ленинский районный суд Екатеринбурга огласил приговор по резонансному делу о стрельбе у храма «Большой Златоуст» в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Местный житель Роман Штадлер, сделавший единственный выстрел из пневматического пистолета, получил наказание сроком 2 года и 2 месяца лишения свободы в колонии-поселения. Он признан виновным в хулиганстве. Инцидент произошел в октябре 2023 года, но видео со стрельбой всплыло в интернете весной 2025 года и привлекло внимание общественности и правоохранительных органов.

На суде адвокат оправдывал действия своего подзащитного тем, что он был в хорошем настроении, выстрелил и сразу убрал оружие, никому конкретно не угрожал. В действиях подсудимого нет состава преступления, полагает защита, тем более что прохожие не испугались.

Однако прокурор указал, что один человек все же был напуган — потерпевшим по делу был признан автомобилист, проезжавший мимо в момент выстрела. Штадлер, по мнению государственного обвинителя, грубо нарушил общественный порядок, проявил явное неуважение к обществу.

В марте 2025 года полицейские нашли стрелка по месту жительства. Они приехали за ним с бойцами СОБР Росгвардии в квартиру дома на улице Молотобойцев в Екатеринбурге. Сопротивления силовикам стрелок не оказал. Задержанный извинился за свой поступок.

