Бывший СССР
16:32, 18 февраля 2026Бывший СССР

В Ереване неизвестные начали стрельбу и ранили 10 человек

В одном из районов Еревана произошла стрельба, ранены 10 человек
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gevorg Simonyan / Shutterstock / Fotodom

В одном из административных районов Еревана — Аяпняк — произошла стрельба, ранены 10 человек. Об этом сообщает PastInfo.

«На месте происшествия были обнаружены несколько гильз от автомата и пистолета, следы крови, нож и автомобиль Lexus со следами выстрелов», — пишет издание.

О мотивах нападения не сообщается. На месте работает большое количество машин скорой помощи и полиции.

6 февраля в соседнем Азербайджане ученик 10-го класса устроил стрельбу в частном лицее Баку. Тогда он ранил учительницу математики.

