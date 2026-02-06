В Азербайджане ученик устроил стрельбу в частном лицее

Minval: В частном лицее Баку ученик 10-го класса выстрелил в учительницу

Ученик 10-го класса устроил стрельбу в частном лицее в столице Азербайджана, ранив учительницу математики. Об этом сообщает издание Minval.

«Как сообщили в Генпрокуратуре, 6 февраля в школе Бинагадинского района ученик открыл огонь и ранил преподавателя. По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан», — указано в сообщении.

Как отмечает издание, ученик пришел в школу с охотничьим ружьем, которое принадлежит его отцу. Известно, что пострадавшая получила медицинскую помощь и была госпитализирована.

