В Еврсоюзе произошел раскол из-за нового пакета санкций против России

В Европейском союзе (ЕС) произошел раскол из-за 20-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, некоторые страны-члены объединения не поддерживают введение ограничений против иностранных портов и банков, якобы связанных с транспортировкой российской нефти.
«Ряд (европейских) столиц с опаской относятся к предложениям нацелиться на порты в Грузии и Индонезии... Нарастающее противоречие рискует опустошить последний пакет санкций ЕС», — говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, беспокойство по этом поводу выразили Италия, Венгрия, Греция, Мальта и Испания.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций и призвала ЕС оперативно утвердить его. По ее словам, он затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.