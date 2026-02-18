В Еврсоюзе произошел раскол из-за нового пакета санкций против России

Bloomberg: Некоторые страны ЕС не поддержали 20-й пакет антироссийских санкций

В Европейском союзе (ЕС) произошел раскол из-за 20-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, некоторые страны-члены объединения не поддерживают введение ограничений против иностранных портов и банков, якобы связанных с транспортировкой российской нефти.

«Ряд (европейских) столиц с опаской относятся к предложениям нацелиться на порты в Грузии и Индонезии... Нарастающее противоречие рискует опустошить последний пакет санкций ЕС», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, беспокойство по этом поводу выразили Италия, Венгрия, Греция, Мальта и Испания.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций и призвала ЕС оперативно утвердить его. По ее словам, он затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.