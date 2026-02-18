В Кремле прокомментировали санкции Зеленского против Лукашенко

Песков переадресовал Украине вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко

Вопрос о введении санкций президентом Украины Владимиром Зеленским против президента Белоруссии Александра Лукашенко стоит адресовать Киеву. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь я затрудняюсь как-то комментировать. Надо, наверное, представителям киевского режима адресовать этот вопрос», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее Зеленский заявил, что ввел санкции против Лукашенко. Он, среди причин, назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. Рестрикции против Лукашенко подразумевают запрет посещения Украины, блокирование активов, прекращение торговли и транзита, а также запрет финансовых операций.