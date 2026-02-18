Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 18 февраля 2026Бывший СССР

В Кремле прокомментировали санкции Зеленского против Лукашенко

Песков переадресовал Украине вопрос о санкциях Зеленского против Лукашенко
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Вопрос о введении санкций президентом Украины Владимиром Зеленским против президента Белоруссии Александра Лукашенко стоит адресовать Киеву. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь я затрудняюсь как-то комментировать. Надо, наверное, представителям киевского режима адресовать этот вопрос», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее Зеленский заявил, что ввел санкции против Лукашенко. Он, среди причин, назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. Рестрикции против Лукашенко подразумевают запрет посещения Украины, блокирование активов, прекращение торговли и транзита, а также запрет финансовых операций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пожаловался на российскую делегацию

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Кроссовер Azimut получит уникальное для Lada оснащение

    Переговоры по Украине в Женеве завершились

    В сети посмеялись над компьютерами Windows

    Волочкова матом ответила на слухи об операции в клинике для бомжей

    В Кремле назвали ответственного за доклад по результатам переговоров

    Раскрыто число направляемых на службу в МЧС срочников

    Крупная змея забралась в унитаз и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok