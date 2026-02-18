В Кремле высказались о реанимации отношений России и США

Песков: Российско-американские проекты сулят немалую выгоду двум странам

Совместные российско-американские экономические проекты сулят выгоду двум странам. Однако для этого требуется восстановить нормальные отношения между двумя государствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, очень много проектов может быть потенциально на повестке дня. Но для этого надо реанимировать отношения Москвы и Вашингтона.

Так Песков прокомментировал публикацию журнала The Economist о возможных планах экономического сотрудничества РФ и США.

Ранее сообщалось, что США провели обширную подготовительную работу по анализу возможных сценариев отмены санкций против России. Как написали СМИ, большая часть работы по изучению сценариев отмены санкций уже сделана.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что экс-президент США Барак Обама создал современную «машину пропаганды» в своей стране, которая его защищает.