В МИД раскрыли указания для делегации России на переговорах в Женеве

Делегация России на переговорах в Женеве имела четкие указания действовать в рамках понимания саммита на Аляске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе еженедельного брифинга она отметила, что российская делегация имела четкие указания действовать в рамках «этих зафиксированных сторонами аспектов».
«Договоренности, можно сказать, которые были в виде понимания, достигнутого в ходе российско-американского саммита на Аляске», — пояснила Захарова.
Глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров описал одним словом свой настрой после трехсторонней встречи в Женеве.