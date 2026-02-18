Реклама

15:01, 18 февраля 2026Мир

В МИД раскрыли указания для делегации России на переговорах в Женеве

МИД: Делегации РФ в Женеве было поручено действовать в рамках понимания Аляски
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Делегация России на переговорах в Женеве имела четкие указания действовать в рамках понимания саммита на Аляске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе еженедельного брифинга она отметила, что российская делегация имела четкие указания действовать в рамках «этих зафиксированных сторонами аспектов».

«Договоренности, можно сказать, которые были в виде понимания, достигнутого в ходе российско-американского саммита на Аляске», — пояснила Захарова.

Глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров описал одним словом свой настрой после трехсторонней встречи в Женеве.

