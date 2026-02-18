В МИД Украины политику Венгрии и Словакии сравнили с наркоманией

Энергетическая политика Венгрии и Словакии напоминают поведение наркомана. Так спикер МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал решение Будапешта ограничить экспорт дизельного топлива, передает в Telegram агентство «УНИАН».

«К сожалению, мы не видим не то что попыток освободиться из-под зависимости от российской нефти, а, напротив, видим попытки оставаться на этой "игле" как можно дольше. Это напоминает наркоманию», — заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что действия Будапешта и Братиславы противоречит позиции европейских партнеров и политике Евросоюза.

18 февраля в Будапеште заявили о прекращении поставок на Украину из-за отказа Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал действия администрации Владимира Зеленского «явным шантажом», с помощью которого от страны добиваются поддержки финансирования боевых действий, а также вступления Киева в ЕС.