В ОШ Краснодарского края рассказали о тушении пожара на НПЗ после налета дронов ВСУ

Локализовано возгорание на Ильском НПЗ, случившееся из-за налета дронов ВСУ

Спасателям к вечеру 18 февраля удалось локализовать возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края, случившееся из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Оперативного штаба.

«По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 18 февраля в 19:57 огонь локализован на площади 700 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожар на предприятии случился из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 17 февраля. В ликвидации принимают участие 125 человек и 34 единицы техники. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в ночь с 17 на 18 февраля был совершен массированный налет украинских дронов на регионы России. Силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ было уничтожено более 150 вражеских дронов.