В провале контрнаступления ВСУ обвинили ИИ

Леонков: Контрнаступление ВСУ 2023 года провалилось из-за ИИ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году провалилось из-за системы искусственного интеллекта (ИИ) стран НАТО, который оценивал вероятность успешности боевых действий. Об этом заявил российский военный аналитик Алексей Леонков, передает РИА Новости.

По его словам, всего система смоделировала шесть сценариев завершения контрнаступления, в которых украинские войска побеждали Российскую армию и выходили к Азовскому морю. Кроме того, был разработан четкий алгоритм действий подразделений ВСУ на поле боя. При этом, отметил аналитик, система не смогла учесть все детали боевых действий, что сорвало наступление элитных украинских частей.

«Искусственный интеллект не справляется с анализом из-за огромного числа хаотичной информации, поступающей с поля боя, а человек, который получает верифицированные и достоверные разведданные с любого участка боя, может принять решения на основе проведенного экспресс-анализа и тем самым спасти любую критическую ситуацию или усилить успех на том или ином участке линии боевого соприкосновения», — рассказал Леонков.

Он подчеркнул, что военачальник может принимать решения, которые невозможно просчитать ни одним алгоритмом. В частности, эксперт отметил, что ИИ не смог определить такое понятие как «военная хитрость» и создать правдоподобную модель действий российских войск на Запорожском направлении.

«Таким образом, можно констатировать тот факт, что несмотря на свои информационные преимущества, ИИ не смог руководить реальным общевойсковым боем», — заключил аналитик.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что называть действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области полноценным контрнаступлением преждевременно. По его словам, украинская армия проводит локальные контратаки, чтобы остановить продвижение российских войск и стабилизировать фронт.