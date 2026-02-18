Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:13, 18 февраля 2026Бывший СССР

В России назвали еще один признак присутствия иностранных пилотов F-16 на Украине

Леонков: В Воздушных силах ВСУ служат иностранные наемники
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В рядах пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат иностранные наемники с боевым опытом. Об этом рассказал военный аналитик Алексей Леонков, передает РИА Новости.

«По изменению тактики действий авиации ВВС [ВСУ] стало ясно, что в их рядах находятся иностранные специалисты», — рассказал Леонков.

По его словам, переданные Украине F-16 всегда совершали сложный маневр, уходя на маловысотный полет после запуска ракеты с ретированием в сторону Западной Украины, но, несмотря на меры предосторожности, ВСУ теряли истребители вместе с пилотами.

«Скрывать информацию о том, что управляют этими самолетами американские и нидерландские военные, которые имели опыт войны в Афганистане, в Ираке и так далее, стало уже практически невозможно», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что российские ракеты «Кинжал» могли ударить по аэродрому Школьный в Одесской области, который используется для подскока истребителей F-16 и Mirage.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минцифры прокомментировали ограничения работы Telegram

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В сети восхитились новым фото осужденной за наркотики российской актрисы

    Общественники заявили о вымогательстве денег у участников СВО в воинской части России

    В Минцифры высказались о контактах с администрацией Telegram

    ЕС не смог найти деньги для граничащих с Россией стран-членов

    В России заявили о безалаберности США в вопросе ядерного оружия

    В России назвали еще один признак присутствия иностранных пилотов F-16 на Украине

    В Госдуме назвали предательством слова правнучки Хрущева о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok