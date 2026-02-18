В России назвали еще один признак присутствия иностранных пилотов F-16 на Украине

Леонков: В Воздушных силах ВСУ служат иностранные наемники

В рядах пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат иностранные наемники с боевым опытом. Об этом рассказал военный аналитик Алексей Леонков, передает РИА Новости.

«По изменению тактики действий авиации ВВС [ВСУ] стало ясно, что в их рядах находятся иностранные специалисты», — рассказал Леонков.

По его словам, переданные Украине F-16 всегда совершали сложный маневр, уходя на маловысотный полет после запуска ракеты с ретированием в сторону Западной Украины, но, несмотря на меры предосторожности, ВСУ теряли истребители вместе с пилотами.

«Скрывать информацию о том, что управляют этими самолетами американские и нидерландские военные, которые имели опыт войны в Афганистане, в Ираке и так далее, стало уже практически невозможно», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что российские ракеты «Кинжал» могли ударить по аэродрому Школьный в Одесской области, который используется для подскока истребителей F-16 и Mirage.

