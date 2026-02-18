Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 18 февраля 2026Россия

В России высказались о начале гонки вооружений после прекращения ДСНВ

Политолог Дудаков: Россия в новой гонке вооружений автоматически победит
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Прекращение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может стать началом новой гонки вооружений между Россией и США. В таком случае РФ займет первое место, заявил политолог Малек Дудаков, передает Новости Mail.

Портал провел опрос, в котором россияне оценили риски прекращения последнего ядерного договора. По результатам исследования, больше половины респондентов (52 процента) опасаются, что между странами возрастет военное соперничество. Политолог отметил, что результат опроса отражает ситуацию, которая уже давно происходит.

«Все последние годы договор находился в предсмертном состоянии. Да и до него никто от конкуренции в сфере стратегических вооружений не отказывался. Другое дело, что были все-таки определенные сдерживающие механизмы и системы контроля. Теперь, к большому сожалению, эти ограничения сняты», — заявил Дудаков.

При этом, по его мнению, Россия в новой гонке автоматически займет первое место с огромным отрывом.

Ранее сообщалось, что Россия и США ведут переговоры о заключении обновленного варианта ДСНВ. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что договор изменится по сравнению с тем, каким он был.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Дружественная России страна согласилась на уступку ради ЕС

    Муж Кристины Орбакайте пристыдил ее на шопинге

    В водах Антарктики впервые сняли крупную акулу

    Захарова удивилась откровению Макрона о свободе слова

    В России начнут платить за ЖКУ по-новому

    Игрок сделал ставку на проезжающие по мосту машины и выиграл 20,2 миллиона рублей

    Страна БРИКС захотела российский газ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok