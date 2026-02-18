В России высказались о начале гонки вооружений после прекращения ДСНВ

Политолог Дудаков: Россия в новой гонке вооружений автоматически победит

Прекращение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может стать началом новой гонки вооружений между Россией и США. В таком случае РФ займет первое место, заявил политолог Малек Дудаков, передает Новости Mail.

Портал провел опрос, в котором россияне оценили риски прекращения последнего ядерного договора. По результатам исследования, больше половины респондентов (52 процента) опасаются, что между странами возрастет военное соперничество. Политолог отметил, что результат опроса отражает ситуацию, которая уже давно происходит.

«Все последние годы договор находился в предсмертном состоянии. Да и до него никто от конкуренции в сфере стратегических вооружений не отказывался. Другое дело, что были все-таки определенные сдерживающие механизмы и системы контроля. Теперь, к большому сожалению, эти ограничения сняты», — заявил Дудаков.

При этом, по его мнению, Россия в новой гонке автоматически займет первое место с огромным отрывом.

Ранее сообщалось, что Россия и США ведут переговоры о заключении обновленного варианта ДСНВ. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что договор изменится по сравнению с тем, каким он был.