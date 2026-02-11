Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

16:07, 11 февраля 2026Мир

Вэнс заявил о переговорах США и России по ДСНВ

Вэнс: США ведет с Россией переговоры о заключении обновленного варианта ДСНВ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Администрация США ведет с российской стороной переговоры о заключении обновленного варианта Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

«Это продолжающиеся переговоры (...) Он [договор] изменится по сравнению с тем, каким он был, и это часть переговоров, которые мы ведем с русскими», — сказал Вэнс.

По словам вице-президента США, одной из отличительных черт внешней политики американского лидера Дональда Трампа является его неприятие ядерного распространения, ДСНВ является важной частью этого.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мораторий на преодоление лимитов ДСНВ сохраняется до тех пор, пока его соблюдают США. Глава российского МИД напомнил, что США оставили без официального ответа инициативу Москвы о дальнейшем добровольном соблюдении ДСНВ.

