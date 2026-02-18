Депутат Белик: Слова правнучки Хрущева о Крыме — это попытка прикрыть ошибку

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместным заявление правнучки советского лидера Никиты Хрущева о передаче Крыма. В беседе с RT депутат заявил, что подобные высказывания — это попытка прикрыть совершенную ошибку.

Нина Хрущева ранее сказала, что передача Крыма была своего рода «менеджерским ходом» ее прадеда. «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским, значит, и Украина становится больше русской», — заявила она.

Белик в ответ на ее слова отметил, что руководство СССР тогда действовало самостоятельно, не взяв во внимание мнение самих крымчан. Это решение имело далеко идущие последствия, подчеркнул депутат.

«Передача региона такого масштаба должна была сопровождаться широкой консультацией с местным населением и проведением соответствующих референдумов. Распад СССР превратил проблему Крыма в острый правовой и политический вопрос, с которым нам приходится справляться и сегодня», — заявил собеседник.

При этом, по его мнению, результат интеграции Крыма в состав Украинской ССР оказался спорным, и возвращение региона в состав России в 2014 году — это восстановление исторической справедливости.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет назвал слова родственницы советского лидера предательством. Он счел Хрущеву, более 30 лет живущую в США, далекой от ее народа и истории.