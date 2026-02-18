В российском регионе возбудили дело из-за истязания детей

СК возбудил уголовное дело по факту истязания воспитанников соццентра на Урале

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после сообщений о противоправных действиях в отношении воспитанников социального учреждения в Свердловской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе его расследования, сообщается в Telegram-канале Следкома.

По факту случившегося ведется расследование по статье об истязании (статья 117 УК РФ). Дело возбудили региональные следственные органы.

По данным медиа, противоправные действия в отношении детей совершал один из работников центра. Речь идет о период с 2017-го по 2022-й год.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации, заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее на Алтае экс-воспитательница дома ребенка получила два с лишним года колонии общего режима за истязание детей. Как оказалось, женщина регулярно применяла к двум детям недопустимые методы воспитания, когда те начинали плакать. Свои действия воспитательница время от времени снимала на видео.