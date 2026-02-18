В сети удивились танцам рэпера Navai на тренировке со словами «все в порядке?»

Популярный российский рэпер азербайджанского происхождения Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, показал тренировку с необычными танцами и удивил фанатов. Видео и комментарии появились в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике 30-летний музыкант уперся руками о пол, встал на голову и перекинул ноги через себя. Данное действие он проделал несколько раз. При этом артист был одет в шорты, футболку, лонгслив и кроссовки.

Пользователи сети немного оказались смущены тренировкой знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под постом. «Брат, все в порядке?», «Подскажите, в каком возрасте это наступает?», «Не знаю, к чему готовишь свою шею, но она уже готова», «Это ИИ?», «Не накручивай себя, но так же я», «Что это было?» — высказывались они.

