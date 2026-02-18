В США оценили возможность военного вторжения в Гренландию

Глава Минэнерго США Райт: Трамп никогда не планировал вторжения в Гренландию

Президент США Дональд Трамп никогда не планировал военного вторжения в Гренландию. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает агентство AFP.

«У Трампа очень агрессивный стиль, но никогда не было даже возможности того, что США собирались вторгнуться в Гренландию», — сказал глава ведомства.

Райт подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают оставаться надежным союзником Европы, несмотря на тяжелую геополитическую ситуацию.

По его словам, жесткая риторика Вашингтона была призвана побудить европейские государства укреплять собственную оборону, развивать энергетическую систему и экономику, чтобы стать более сильными и эффективными партнерами США.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявлял, что переговоры по вопросу контроля США над Гренландией вышли на хорошую траекторию. «Установлен хороший процесс, мы работаем с ними (представителями Дании и Гренландии — прим. «Ленты.ру»). У меня очень позитивные и оптимистичные ощущения того, что мы на хорошей траектории», — сказал он.