В США раскрыли план морской блокады России

Аналитик Мартьянов: НАТО планирует организовать блокаду России на Балтике

НАТО планирует организовать блокаду судоходства России в Балтийском море, однако у альянса ничего не получится. Соответствующий план раскрыл американский военный аналитик Андрей Мартьянов.

По его словам, в этом, среди прочих, заинтересованы Дания и Норвегия. Он отметил, что Россия «контролирует» Балтийское море, а Балтийский флот РФ расширяется и модернизируется.

«И даже если представить, что у русских не было бы флота, у них есть ракетные комплексы "Бастион". Они контролируют все, что происходит в Северном море, все, что находится на берегах Финского залива, контролируют все, включая Военно-морской флот Швеции», — сказал эксперт.

Ранее о планах частичной или полной морской блокады России рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, страны НАТО, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение».