18:40, 18 февраля 2026Из жизни

В водах Антарктики впервые сняли крупную акулу

Associated Press: В водах Антарктики впервые сняли крупную акулу
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: apnews.com

Крупную спящую акулу длиной 3–4 метра сняли на видео у Южных Шетландских островов. Об этом сообщает портал Associated Press.

Отмечается, что съемка проходила с помощью камеры Центра глубоководных исследований Minderoo–UWA, работающего при Университете Западной Австралии. Крупную акулу зафиксировали значительно южнее, чем когда-либо прежде фиксировали представителей этого отряда.

Директор центра Алан Джеймисон подчеркнул, что они не ожидали увидеть акул, так как существует общее правило: в Антарктике акул нет. И это не маленькая особь — это «настоящая махина».

Ранее подводный фотограф пережил нападение акулы у берегов острова Малый Кайман.

