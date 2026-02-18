Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:15, 18 февраля 2026Культура

Владимир Яглыч высказался о своем «двойнике»

Актер Владимир Яглыч высказался о своем сходстве с коллегой Виктором Хориняком
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актер Владимир Яглыч рассказал о своем знакомстве с коллегой Виктором Хориняком, с которым их часто сравнивают внешне. Об этом он сообщил в интервью 5-tv.tu.

Артист заявил, что лично знаком с Хориняком, который снимался в фильме «Богатырь». По словам Яглыча, однажды об их сходстве пошутила даже его супруга, которая пригласила Виктора на день рождения своего возлюбленного, когда сам он не смог присутствовать на празднике из-за съемок. В сети даже можно найти видео с Хориняком за праздничным столом.

«Мы с ним знакомы, но не могу сказать, что мы близко общаемся», — признался Владимир.

Ранее актер Владимир Яглыч, который сыграл вместе с певицей Ольгой Бузовой в фильме «Равиоли Оли», поделился своими впечатлениями от съемок с артисткой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Песков рассказал об отчете Путину по итогам переговоров в Женеве

    В Кремле высказались о прошедшей встрече по Украине в Женеве

    Раскрыто главное требование России на переговорах по Украине в Женеве

    Стал известен второй полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

    Владимир Яглыч высказался о своем «двойнике»

    Патологоанатом раскрыла самый пугающий случай из практики

    В замерзающий Финский залив отправили атомный ледокол «Сибирь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok