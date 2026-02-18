Выявлен неожиданный фактор повышенного риска заражения гриппом и COVID-19

JCSM: Дети с обструктивным апноэ сна чаще заболевают гриппом и COVID-19

Дети с обструктивным апноэ сна почти в два раза чаще заболевают гриппом и COVID-19, чем их сверстники без нарушений дыхания во сне. К такому выводу пришли исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме, проанализировав данные более чем миллиона детей в возрасте от 2 до 18 лет за пятилетний период. Работа опубликована в Journal of Clinical Sleep Medicine (JCSM).

Обструктивное апноэ сна обычно ассоциируется с храпом и дневной сонливостью, однако, как показало исследование, его влияние может выходить далеко за пределы качества сна. У детей с апноэ риск заражения гриппом оказался выше на 80 процентов, а вероятность диагностики COVID-19 — примерно в 2,5 раза выше. Кроме того, у них чаще развивалась пневмония как осложнение вирусной инфекции.

Авторы связывают это с нарушениями работы иммунной системы. По их словам, при апноэ может происходить дисрегуляция врожденного и адаптивного иммунитета, что повышает восприимчивость к вирусам и способствует более тяжелому течению болезни. Интересно, что удаление аденоидов и миндалин — распространенный метод лечения детского апноэ — не приводило к значимому снижению риска заражения инфекциями, что может указывать на сохранение иммунных нарушений даже после операции.

Исследователи предлагают рассматривать апноэ сна как маркер повышенного инфекционного риска. По их мнению, детям с таким диагнозом стоит уделять особое внимание в рамках профилактики сезонных вирусных заболеваний, включая вакцинацию против гриппа и COVID-19.

Ранее ученые выяснили, что нарушения сна повышают риск заболеваний десен у взрослых.