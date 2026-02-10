Реклама

00:15, 10 февраля 2026Наука и техника

Определен удивительный фактор повышения риска заболеваний полости рта

Front Oral Health: Нарушения сна повышают риск заболеваний десен у взрослых
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bits And Splits / Shutterstock / Fotodom

Нарушения сна — от хронического недосыпа до апноэ — могут быть связаны с повышенным риском заболеваний десен у взрослых. К такому выводу пришли авторы крупного обзорного исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Oral Health (Front Oral Health).

Исследователи объединили результаты 13 систематических обзоров и метаанализов, охвативших 52 отдельных исследования. В большинстве работ плохое качество сна, короткая его продолжительность или наличие расстройств сна — включая обструктивное апноэ — ассоциировались с более высокой вероятностью пародонтита и других заболеваний десен.

При этом авторы подчеркивают: результаты неоднородны. Оценки риска заметно различались между исследованиями, а многие из них основывались на наблюдательных данных, где сложно исключить влияние сопутствующих факторов — например, курения, стресса или хронических заболеваний.

Тем не менее ученые считают, что полученные данные указывают на потенциальную роль сна в здоровье полости рта. Нарушения сна и болезни десен объединяют хроническое воспаление, которое может быть общим механизмом.

Ранее ученые выяснили, что заболевания десен связаны с повышенным риском инфаркта и инсульта.

