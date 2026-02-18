Задержан вице-мэр российского города

ФСБ задержала вице-мэра Новороссийска Романа Карагодина

Сотрудники силовых структур задержали вице-мэра Новороссийска (Краснодарский край) и руководителя управления строительства Романа Карагодина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, задержание проводили сотрудники краевого УФСБ. В чем именно подозревается Карагодин, не уточняется.

Ранее стало известно, что министра культуры Башкирии Амину Шафикову, которую задержали сегодня утром, доставят в Москву для избрания меры пресечения. По предварительным данным, ее задержание связано с серией дел в подведомственных учреждениях.