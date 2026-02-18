Задержанного министра культуры вывезут из Башкирии

РИА: Задержанную министра культуры Башкирии Шафикову перевозят в Москву

Министра культуры Башкирии Амину Шафикову, которую задержали сегодня утром, отправят в Москву для избрания меры пресечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры республики.

По данным агентства, в данный момент чиновницу уже перевозят в столицу. В суды Башкирии ходатайство об избрании ей меры пресечения не поступало.

Шафикову задержали утром в среду, 18 февраля. По предварительным данным, это связано с серией дел в подведомственных учреждениях, а саму чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий.