09:10, 18 февраля 2026

Задержана министр культуры российского региона

Задержана министр культуры Башкирии Шафикова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Задержана министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, ее задержали утром 18 февраля.

По сообщению Telegram-канала «Уфа с огоньком», по предварительной информации, ее подозревают в превышении должностных полномочий.

Ранее правоохранители задержали главу Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа (АО) Павла Кощеева. Он вызвал интерес силовиков из-за его работы в другом регионе до того, как он получил назначение в правительстве Чукотки.

