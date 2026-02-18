Захарова ответила сравнившему Россию с «садовой улиткой» генсеку НАТО

Захарова: РФ не будет скатываться до уровня оскорбляющих ее западных политиков

Россия не будет скатываться до уровня оскорбляющих ее западных политиков. Так заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это какое-то соревнование: кто гаже кого назовет. Я такие слышала выражения, и жесты, и мимика! Рютте "садовой улиткой" нас называл. Вот это уровень!» — отметила дипломат.

Захарова добавила, что в России могли бы скатиться до того же уровня, но предпочтут оставить западных политиков «на этом дне в одиночестве».

Ранее Рютте заявил, что если бы столкновение России и НАТО произошло прямо сейчас, то альянс вышел бы из него победителем. По его словам, НАТО является достаточно сильным, чтобы РФ отказалась от попыток на него напасть.