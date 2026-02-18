Реклама

Захарова ответила сравнившему Россию с «садовой улиткой» генсеку НАТО

Захарова: РФ не будет скатываться до уровня оскорбляющих ее западных политиков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Россия не будет скатываться до уровня оскорбляющих ее западных политиков. Так заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это какое-то соревнование: кто гаже кого назовет. Я такие слышала выражения, и жесты, и мимика! Рютте "садовой улиткой" нас называл. Вот это уровень!» — отметила дипломат.

Захарова добавила, что в России могли бы скатиться до того же уровня, но предпочтут оставить западных политиков «на этом дне в одиночестве».

Ранее Рютте заявил, что если бы столкновение России и НАТО произошло прямо сейчас, то альянс вышел бы из него победителем. По его словам, НАТО является достаточно сильным, чтобы РФ отказалась от попыток на него напасть.

