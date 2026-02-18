Захарова прокомментировала заявление Зеленского фразой «Что вы ждете от нациста?»

Захарова о словах Зеленского про высылку россиян из ЕС: Что вы ждете от нациста?

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о выселении россиян из США и стран Европы.

«[Зеленский] — нацист. Что вы ждете от нациста? (...) Он даже [Украину] как свою страну не рассматривает. Человек без рода, без племени», — отметила дипломат.

Захарова задалась вопросом: разве это первый раз, когда Зеленский делает подобные заявления в отношении россиян, миллионов граждан собственной страны? Она напомнила, что в 2021 году политик публично назвал русских и русскоязычных жителей Украины «существами».

15 февраля Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать из своих стран россиян: «**** [валите] назад. Езжайте домой».