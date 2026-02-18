Реклама

Мир
14:38, 18 февраля 2026Мир

Захарова высказалась о ролевых играх европейцев

Захарова: Европейские вассалы в ролевых играх с США соревновались в русофобии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

На Мюнхенской конференции по безопасности европейские вассалы в ролевых играх с США соревновались в русофобской риторике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат уточнила, что европейцы с горечью вспоминали «золотые» времена тесного партнерства с США, в то время как американцы призывали их «к работе над собой».

«Эти то ли европейские вассалы, то ли европейские рабы — не знаю, как они сами себя в этих ролевых играх видят — соревновались в русофобской риторике, вместо того чтобы обсудить, как выйти из сложившейся ситуации», — сказала она.

По словам дипломата, выступления высокопоставленных европейских чиновников в ходе Мюнхенской конференции вновь подтвердили абсолютно агрессивную русофобию, нацистские тренды в их философии и идеологии.

Ранее Захарова посоветовала Евросоюзу изменить должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас или отказаться от дипломатии. Она отметила, что заявления Каллас оторваны от реальности.

