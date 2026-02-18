Захарова предложила ЕС отказаться от дипломатии

Захарова посоветовала ЕС изменить должность Каллас или отказаться от дипломатии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Европейскому союзу (ЕС) изменить должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас или отказаться от дипломатии. С таким заявлением она выступила на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не знаю, нужно ли каждое заявление Каллас рассматривать под лупой, комментировать — настолько они оторваны от реальности и безобразны с точки зрения выполнения ею своих функциональных обязанностей. Либо надо просто перепрописать название ее должности, или просто отказаться от понятия "дипломатия" Европейскому Союзу», — сказала дипломат.

Захарова предложила ЕС признать, что слова Каллас являются политической риторикой конкретного человека, и не имеют ничего общего с позицией всех стран — членов объединения.

По словам представителя МИД России, с каждым разом заявления Каллас все более неуместные, более одиозные и просто глупые.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас отказалась называть точную дату вступления Украины в Европейский союз после требования украинского лидера Владимира Зеленского.