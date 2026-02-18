Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:41, 18 февраля 2026Мир

Захарова предложила ЕС отказаться от дипломатии

Захарова посоветовала ЕС изменить должность Каллас или отказаться от дипломатии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Европейскому союзу (ЕС) изменить должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас или отказаться от дипломатии. С таким заявлением она выступила на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не знаю, нужно ли каждое заявление Каллас рассматривать под лупой, комментировать — настолько они оторваны от реальности и безобразны с точки зрения выполнения ею своих функциональных обязанностей. Либо надо просто перепрописать название ее должности, или просто отказаться от понятия "дипломатия" Европейскому Союзу», — сказала дипломат.

Захарова предложила ЕС признать, что слова Каллас являются политической риторикой конкретного человека, и не имеют ничего общего с позицией всех стран — членов объединения.

По словам представителя МИД России, с каждым разом заявления Каллас все более неуместные, более одиозные и просто глупые.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас отказалась называть точную дату вступления Украины в Европейский союз после требования украинского лидера Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Лавров выступил с призывом к США

    Российский подросток повредил железнодорожное оборудование на 300 тысяч рублей

    В предложившем легализовать онлайн-казино ведомстве посетовали на лудоманию

    Зеленский высказался о прогрессе в одной сфере по итогам переговоров

    Российский производитель заявил о выпуске первой модели авто с панорамной крышей

    Министр спорта назвал число погибших или раненых в ходе СВО российских спортсменов

    Захарова предложила ЕС отказаться от дипломатии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok