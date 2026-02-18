Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:24, 18 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Залужного уличили в начале предвыборной кампании «по-украински»

Политолог Журавлев: Заявления Залужного о Зеленском — предвыборная кампания
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Phil Noble / Reuters

Обвинения бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в адрес президента республики Владимира Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году — это предвыборная кампания по-украински, считает политолог Дмитрий Журавлев. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это предвыборная кампания, но только по-украински. Предвыборные кампании: сначала выдвигают кандидатов, потом начинают спорить и плевать друг другу в лицо. Здесь решили первую стадию пропустить. Сразу стали плевать друг другу в лицо», — отметил Журавлев.

По словам политолога, заявление Залужного демонстрирует, что президент Украины не держит контроль над ситуацией

«А это уже опасно. То, что действующий президент слабоват, это не то, что ему сейчас нужно. Потому что тогда на него накинутся все: и те, кто собирается сменить его на этом посту, и те, кто этого делать не собирается. Потому что падший лидер — всегда предмет атаки. Так что для Зеленского существует большая опасность. Залужный не так силен, как авторитетен», — заключил он.

Ранее Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году. Отмечается, что план бывшего украинского главкома состоял в формировании «единого кулака» для удара в Запорожской области, но власти Украины рассредоточили силы по обширной территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Турист попал в любовный треугольник в Таиланде и был избит до смерти парнем возлюбленной

    В Казахстане артистов обяжут согласовывать творчество с властями

    Желающий сбежать от полиции россиянин совершил еще несколько преступлений

    В Китае нашлась дешевая оперативная память

    МОК объяснил отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

    Долина вновь столкнулась с действиями мошенников

    В Москве захотели зарегистрировать бренд агентства недвижимости от имени Ларисы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok