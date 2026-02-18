Залужного уличили в начале предвыборной кампании «по-украински»

Политолог Журавлев: Заявления Залужного о Зеленском — предвыборная кампания

Обвинения бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в адрес президента республики Владимира Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году — это предвыборная кампания по-украински, считает политолог Дмитрий Журавлев. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это предвыборная кампания, но только по-украински. Предвыборные кампании: сначала выдвигают кандидатов, потом начинают спорить и плевать друг другу в лицо. Здесь решили первую стадию пропустить. Сразу стали плевать друг другу в лицо», — отметил Журавлев.

По словам политолога, заявление Залужного демонстрирует, что президент Украины не держит контроль над ситуацией

«А это уже опасно. То, что действующий президент слабоват, это не то, что ему сейчас нужно. Потому что тогда на него накинутся все: и те, кто собирается сменить его на этом посту, и те, кто этого делать не собирается. Потому что падший лидер — всегда предмет атаки. Так что для Зеленского существует большая опасность. Залужный не так силен, как авторитетен», — заключил он.

Ранее Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году. Отмечается, что план бывшего украинского главкома состоял в формировании «единого кулака» для удара в Запорожской области, но власти Украины рассредоточили силы по обширной территории.