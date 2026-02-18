Россия собралась заменить западные турбины на иранские

Глава Минэнерго Цивилев заявил о возможности локализации иранских турбин в РФ

Минэнерго рассматривает возможность локализации в России производства иранских турбин для электростанций. Об этом в ответ на соответствующий вопрос на полях межправительственной комиссии двух стран заявил глава ведомства Сергей Цивилев, передает РИА Новости.

Каких-либо деталей работы министр не привел, указав только, что в Иране есть компании по производству турбин.

Крупнейшей из таких структур в Исламской республике является Marna Group, основанная в 1993 году для разработки проектов и строительства электростанций. Она занимается электрификацией промышленных и коммунальных отраслей, а также железнодорожного транспорта. Десять лет назад компания получила лицензию немецкой Siemens для производства газовых турбин типа F.

Россия в последние десятилетия в связи с отсутствием своих турбин для энергетики делала ставку на западное оборудование, в том числе покупаемое у Siemens, однако санкции закрыли доступ к нему. Сложности с разработкой и выпуском отечественных устройств остаются одним из главных препятствий для модернизации и строительства электростанций.

В октябре прошлого года Цивилев отмечал, что дефициты электроэнергии в различных регионах России в совокупности достигли 25 гигаватт. По его словам, проблемы достигли такого уровня, что перед властями фактически стоит задача «строительства новой системы электроэнергетики России».

Попытки создания собственной турбины большой мощности велись еще в СССР. В 2013 году «ОДК-Сатурн» подписало инвестиционное соглашение по созданию турбины ГТД-110М, которая должна была стать развитием разработки украинского «Машпроекта» середины 1990-х годов. В 2018 году во время испытаний турбина полностью разрушилась.

В октябре 2024 года первая ГТД-110М была установлена на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Спустя год станция получила вторую турбину.