19:12, 18 февраля 2026Из жизни

Женщина бросила преподавание и стала продавать гробы

Жительница Китая устала быть учительницей и стала продавать гробы в Италию
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: stylnyi / Shutterstock / Fotodom

29-летняя жительница Китая Лиза Лю рассказала, что променяла преподавание в школе на похоронный бизнес и не пожалела. Ее историей делится South China Morning Post.

Лю из города Хэзе раньше была учительницей, однако так устала от школы, что в июле 2023 года бросила свою работу. Случайное собеседование привело ее в компанию по продаже гробов за границу.

Женщина призналась, что поначалу была суеверной и боялась работать в похоронном бизнесе. Однако начальник помог ей преодолеть этот страх. Он провел для Лю экскурсию по фабрике по изготовлению гробов и показал все процессы. Тогда она поняла, что это просто деревянные ящики, и стала спокойно их продавать.

Лю в первую очередь работает на итальянский рынок. Она рассказала, что гробы для Италии делаются из Адамова дерева — его древесина более легкая. Экспортные изделия более светлые и часто украшаются резьбой с религиозными мотивами.

Женщина рассказала, что ее компания экспортирует в Европу около 40 тысяч гробов ежегодно. За год ее доход составляет примерно 40 миллионов юаней (443,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница Китая Юэ Ли променяла руководящую должность в крупной компании на низкооплачиваемую работу на необитаемом острове. Теперь она работает инспектором на базе кормления рыб.

