22:31, 18 февраля 2026

Звезда «Горничной» обнажила грудь в съемке для модного журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Greg Swales / Flaunt Magazine

Популярная американская актриса, певица, продюсер и модель Аманда Сейфрид снялась в откровенном виде для модного журнала Flaunt. Фото со съемки опубликованы на сайте издания.

40-летняя звезда фильма «Горничная» запечатлена на размещенном снимке в прозрачном макси-платье люксового бренда Givenchy, сквозь ткань которого виднеется ее обнаженная грудь. Также она позировала в трусах с высокой посадкой, в длинных серьгах и браслетах.

Кроме того, редакторы поделились с читателями снимками, на которых знаменитость предстала в белом латексном пончо, черных шортах и топе. Вдобавок актриса показала фигуру в кожаном платье без бретелей из ассортимента марки Balmain, дополненном массивной пряжкой от ремня.

В декабре прошлого года Аманда Сейфрид также приняла участие в откровенной съемке для журнала Who What Wear.

