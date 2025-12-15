40-летняя популярная актриса снялась без штанов для журнала

Актриса Аманда Сейфрид снялась в откровенном виде для журнала Who What Wear

Популярная американская актриса, певица, продюсер и модель Аманда Сейфрид снялась в откровенном виде для журнала Who What Wear.

40-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в открытых туфлях бренда Giuseppe Zanotti и черном пальто марки Colleen Allen, отказавшись при этом штанов. Она повернулась к камере спиной, приподняла низ верхней одежды и продемонстрировала белые трусы, оформленные рюшами из тюли и лентами.

Кроме того, звезда «Игры на выживание» примерила ярко-красное облегающее платье и остроносые сапоги, украшенные кружевами. Также артистка попозировала в прозрачной кофте и юбке, дополненных цветочными аппликациями.

Ранее Аманда Сейфрид раскрыла секрет красоты. Актриса призналась, что прибегает к лазерной эпиляции и ботоксу.