Звезда реалити-шоу объявила о возвращении рака и умерла через полтора месяца

Бывшей участницы американского реалити-шоу «Большой Кайман: Секреты в раю» (Grand Cayman: Secrets in Paradise) Кэсс Ласель не стало через полтора месяца после того, как она объявила о возвращении рака. Сообщение об этом было опубликовано на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«С глубокой печалью мы сообщаем, что наша любимая Кэсс умерла после короткой, но невероятно храброй битвы с раком», — говорится в публикации. Отмечается, что звезды реалити-шоу не стало 11 февраля. Ей было 34 года.

Как уточнили в Deadline, у звезды реалити-шоу была аденокарцинома. О диагнозе она рассказала подписчикам в мае 2025 года. В октябре Ласель заявила, что завершила курс химиотерапии.

В январе 2026 года Ласель опубликовала ролик, в котором раскрыла, что онкологическое заболевание вернулось и дало метастазы в несколько органов. Бывшая участница телепроекта добавила, что вновь проходит химиотерапию.

