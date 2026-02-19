385-килограммовая порномодель рассказала о фетишах своих клиентов

Жительница американского штата Флорида Риней Старр рассказала, как лишний вес помог ей построить успешную карьеру в секс-индустрии. Ее историей делится The Sun.

По словам Старр, она всегда страдала от лишнего веса. Все только усугубилось, после того как в 2009 году она сломала ногу в аварии. Во время реабилитации Старр практически не двигалась, из-за чего сильно располнела. Сейчас она весит 385 килограммов.

В 2020 году Старр поняла, что может использовать свою проблему для заработка. Она зарегистрировалась на платформе OnlyFans и стала принимать клиентов на дому. По словам Старр, у многих мужчин есть фетиш на женщин с ожирением. Они часто просят порномодель есть перед ними или, наоборот, кормить их. Некоторые любят, когда она отыгрывает роль женщины-гиганта, поедающей людей.

Кроме того, мужчины, которые покупают у Старр личные сессии, просят ее ложиться на них. По словам порномодели, им нравится чувствовать себя раздавленными. Женщина вспомнила, что однажды во время такой практики сломала клиенту ребро. Из-за таких случаев она всегда подписывает с мужчинами документ, в котором они заранее отказываются от претензий.

Старр призналась, что, несмотря на огромный вес, заботится о своем здоровье. Она старается есть не только вредную, но и полезную пищу, и иногда выполняет физические упражнения. При этом женщина заявила, что не намерена худеть, пока ее килограммы приносят ей деньги.

Ранее молодая жительница Великобритании, рост которой составляет 2 метра и 6 сантиметров, пожаловалась на одиночество из-за мужчин, воспринимающих ее только в качестве необычного сексуального объекта. По словам девушки, мужчины слишком трусливы, чтобы смириться с ее ростом.

