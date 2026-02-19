Агрессивный пассажир самолета начал избивать попутчиков, сорвал рейс и попал на видео

Пассажир Delta начал избивать попутчиков, сорвал рейс в США и попал на видео

Пассажир авиакомпании Delta Airlines во время полета начал избивать попутчиков и сорвал рейс в США. Инцидент попал на видео, которое публикует портал ABC7 Chicago.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, сразу после вылета самолета из Хьюстона в Атланту агрессивный мужчина устроил дебош, и пилоты приняли решение вернуться в аэропорт имени Уильяма П. Хобби в Хьюстоне.

Пассажирка Эмбер Уорд рассказала журналистам, что дебошир «начал бить всех подряд», а перед этим пытался попасть в кабину пилотов. Затем он напал на попутчика, сидевшего у окна, и дернул его за рубашку и волосы. «Потребовалось человек восемь, чтобы оттащить его от этого парня», — добавила Уорд.

По данным издания, после посадки полиция вывела из салона нарушителя со связанными руками. FAA заявило, что проведет расследование инцидента.

Ранее пассажир этой же американской авиакомпании попытался проникнуть в кабину пилотов. Предположительно, у мужчины было психическое расстройство.

