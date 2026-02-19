Реклама

Экономика
16:09, 19 февраля 2026Экономика

Банк России назвал условие исключения человека из мошеннической базы

Уваров: ЦБ исключает из базы мошенников россиян после предъявления доказательств
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Условием для исключения человека из списка мошеннических реквизитов Центробанка (ЦБ) является подтверждение непричастности гражданина к хищениям. Соответствующее заявление директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова процитировало агентство РИА Новости.

«Мы эту историю проработали для физических лиц», — сказал представитель Банка России, напомнив, что механизм выхода клиентов из такой базы заработал в России с 1 декабря 2025 года.

Уваров объяснил, что в ЦБ сейчас дают расширенные ответы о причинах попадания в перечень, о том, на основании обращения какого банка это произошло. Говоря о вариантах действий оказавшихся в списке глава департамента назвал возможность обратиться в банк, урегулировать спор в судебном порядке, а также пройти опрос в полиции и подтвердить свою невиновность. «Коллеги из МВД направляют в настоящее время письма, и мы, соответственно, выводим людей из базы», — подытожил он.

Ранее в ЦБ указывали, что база мошенников постоянно пополняется за счет сведений банков о попытках обмана клиентов, а также данных правоохранительных органов и содержит большое количество параметров, включая данные  о получателе похищенных денег, номере его телефона, реквизитах счета и карты, документах.

