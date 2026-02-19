Белоруссия обвинила США в саботаже участия Минска в работе Совета мира

США не выдали визы представителям Белоруссии для участия в инаугурационном заседании Совета мира. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) республики в своем Telegram-канале.

Как указывает ведомство, все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам, а документы для оформления виз были поданы заблаговременно.

«В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами?» — отмечается в сообщении.

Белоруссию на заседании Совета Мира, инициированного президентом США Дональдом Трампом, должен был представлять глава МИД Максим Рыженков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Совет Мира делает новые конфликты между странами иррациональными, так как рассматривает мир не как лозунг, а как проект.