Американская певица Бейонсе сделала стрижку боб

Американская певица Бейонсе кардинально сменила имидж. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя исполнительница, отказавшись от длинных волос, показала новую стрижку боб. На снимках звезда позировала в зеленом тренче и солнцезащитных очках, распустив пряди. Кроме того, в руках она держала сумку из аналогичного материала. Помимо этого, певица надела серые леггинсы с высокой талией и кремовый топ с открытыми плечами.

После дебюта в новом образе Бейонсе опубликовала еще несколько фото, сделанных на Супербоуле LX. Там она появилась в коричневом кожаном пальто, шляпке в тон, а также в джинсах и коричнево-синем шарфе с перьями.

В ноябре 2025 года Бейонсе восхитила фанатов внешним видом в откровенном гоночном костюме Louis Vuitton. Поклонники оценили брендовый костюм, который звезда надела на Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе.