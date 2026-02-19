Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:41, 19 февраля 2026Ценности

Бейонсе кардинально сменила имидж

Американская певица Бейонсе сделала стрижку боб
Екатерина Ештокина

Фото: @beyonce

Американская певица Бейонсе кардинально сменила имидж. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя исполнительница, отказавшись от длинных волос, показала новую стрижку боб. На снимках звезда позировала в зеленом тренче и солнцезащитных очках, распустив пряди. Кроме того, в руках она держала сумку из аналогичного материала. Помимо этого, певица надела серые леггинсы с высокой талией и кремовый топ с открытыми плечами.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

После дебюта в новом образе Бейонсе опубликовала еще несколько фото, сделанных на Супербоуле LX. Там она появилась в коричневом кожаном пальто, шляпке в тон, а также в джинсах и коричнево-синем шарфе с перьями.

В ноябре 2025 года Бейонсе восхитила фанатов внешним видом в откровенном гоночном костюме Louis Vuitton. Поклонники оценили брендовый костюм, который звезда надела на Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прибыли за крупными птицами». У западных границ Украины заметили несколько санитарных самолетов. За кем они могли прилетать?

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Украине предрекли летние проблемы с электроэнергией

    Терроризирующий Москву циклон сняли из космоса

    В России заявили об эвакуации 200 офицеров НАТО в состоянии комы из Украины

    Медведев назвал условие возвращения в Россию иностранных компаний

    В РПЦ назвали вырождающийся регион России

    Перспективы создания единого государства России и Белоруссии оценили

    В России жестко высказались о незаконном ношении редчайшей награды военкором «Ахмата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok