19:49, 19 февраля 2026

Боня получила травму и попросила поклонников о помощи

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что подвернула ногу и упала
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила, что получила травму. В видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), она поделилась подробностями случившегося и попросила поклонников о помощи.

Боня рассказала, что подвернула ногу и упала, а затем показала ссадины на коленях. «Палец [на руке] чуть не сломала себе, он вывернулся, я прямо на него упала», — пожаловалась она.

Блогерша добавила, что после падения у нее стала опухать нога. По словам Бони, она прикладывала лед к больному месту, но это не помогло. «Нужна ваша помощь, кто знает, что надо делать, помимо льда?» — обратилась она к поклонникам.

Ранее Боня заявила, что журналистка Ксения Собчак пригласила ее на интервью. Блогерша разместила видео, в котором она обсудила это предложение с дочерью Анджелиной Смерфит и выдвинула условия для беседы.

