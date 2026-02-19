Боня получила травму и попросила поклонников о помощи

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что подвернула ногу и упала

Известная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила, что получила травму. В видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), она поделилась подробностями случившегося и попросила поклонников о помощи.

Боня рассказала, что подвернула ногу и упала, а затем показала ссадины на коленях. «Палец [на руке] чуть не сломала себе, он вывернулся, я прямо на него упала», — пожаловалась она.

Блогерша добавила, что после падения у нее стала опухать нога. По словам Бони, она прикладывала лед к больному месту, но это не помогло. «Нужна ваша помощь, кто знает, что надо делать, помимо льда?» — обратилась она к поклонникам.

