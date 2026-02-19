Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:02, 19 февраля 2026Интернет и СМИ

Бывшая сотрудница казино рассказала о самом крупном проигрыше клиента

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Arthurs perspective / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Green_Principle_5212, восемь лет проработавшая в казино, рассказала о самом крупном проигрыше клиента заведения. По ее словам, за время работы в нем она становилась свидетелем самых разных ситуациях, но потерпевшие сокрушительные поражения посетители обычно вели себя на удивление тихо.

«Однажды ночью мужчин проиграл 180 тысяч долларов (около 13,8 миллиона рублей). Он поправил пиджак, медленно вздохнул, кивнул мне и вышел, словно ему просто выдали штраф за парковку. Эта тишина была хуже всего. Ни слез, ни гнева, просто ничего», — написала автор.

Она добавила, что в заведении всегда царила странная атмосфера, сотканная из запах алкоголя, сигаретного дыма и чего-то еще. Спустя много лет она поняла, что третий ингредиент — отчаяние.

«О каждом неудачнике, которого я видела выходящим за дверь, я думала: "Вот и конец, он больше не вернется". Но большинство из них вновь были в казино в следующие выходные». — заключила девушка.

Ранее женщина выиграла в казино 10 миллионов рублей и потеряла дом и мужа. По ее словам, после той победы она стала страдать лудоманией, лишившись в итоге всего.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал место проведения новых мирных переговоров

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Россиянам раскрыли главный секрет успешного резюме

    В Белоруссии крутой кроссовер Deepal будет продаваться по цене Lada Vesta

    Киев задумал превратить один город в зоне СВО в призрака

    Глава МИД Украины ответил Сиярто на слова о России

    Крокодила с растерзанной женщиной в пасти сняли на видео

    Стало известно о выгоде Зеленского от уничтожения производства ракет «Фламинго»

    Зеленский раскрыл свою реакцию на унижения в Овальном кабинете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok