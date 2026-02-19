Бывшая сотрудница казино рассказала о самом крупном проигрыше клиента

Пользовательница Reddit с ником Green_Principle_5212, восемь лет проработавшая в казино, рассказала о самом крупном проигрыше клиента заведения. По ее словам, за время работы в нем она становилась свидетелем самых разных ситуациях, но потерпевшие сокрушительные поражения посетители обычно вели себя на удивление тихо.

«Однажды ночью мужчин проиграл 180 тысяч долларов (около 13,8 миллиона рублей). Он поправил пиджак, медленно вздохнул, кивнул мне и вышел, словно ему просто выдали штраф за парковку. Эта тишина была хуже всего. Ни слез, ни гнева, просто ничего», — написала автор.

Она добавила, что в заведении всегда царила странная атмосфера, сотканная из запах алкоголя, сигаретного дыма и чего-то еще. Спустя много лет она поняла, что третий ингредиент — отчаяние.

«О каждом неудачнике, которого я видела выходящим за дверь, я думала: "Вот и конец, он больше не вернется". Но большинство из них вновь были в казино в следующие выходные». — заключила девушка.

