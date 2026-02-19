Любителя модных сумок нашли среди бывших российских чиновников

Прокуратура потребовала у новосибирского экс-чиновника Жигульского 1,2 млрд руб.

Прокуратура заявила иск на 1,2 миллиарда рублей бывшему сотруднику мэрии Новосибирска, который обвиняется в получении взятки и превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным ведомства, указанная сумма – ущерб, который был причинен бюджету города. Экс-чиновник обвиняется по трем уголовным статьям — 290 («Получение взятки»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Дело будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска.

Как уточняет ТАСС, речь идет о Георгии Жигульском. Он занимал пост главы департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска с 2015 года по май 2024-го и, по версии следствия, получал взятки от предпринимателей. От одного из них бывший чиновник якобы получил наручные часы Cartier, мужской кожаный портфель и сумку Fendi из кожи крокодила за общее покровительство – вещи дарились Жигульскому за лояльное отношение к задолженностям по аренде земельных участков.

Кроме того, в 2022 году экс-чиновник отказался от восстановления прав на земельный участок, на который в рамках расследования уголовного дела был наложен арест. В результате его действиями бюджету города был нанесен ущерб.