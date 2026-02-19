Реклама

16:07, 19 февраля 2026Силовые структуры

Дело испугавшейся за свою жизнь Ларисы Долиной приостановлено

РИА: Дело об угрозах жизни Долиной и ее адвокату приостановлено
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Уголовное дело об угрозах жизни Ларисе Долиной и ее адвокату приостановлено. Об этом рассказала адвокат певицы Ксения Апарина, передает РИА Новости.

По ее словам, это произошло из-за того, что следствие не смогло найти человека, угрожавшего артистке.

О возбуждении уголовного дела об угрозах Долиной стало известно перед началом рассмотрения дела о мошенничестве с квартирой певицы в ноябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что Долина опасается за свою жизнь и здоровье из-за поступающих от неизвестных угроз.

