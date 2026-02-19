Дело испугавшейся за свою жизнь Ларисы Долиной приостановлено

Уголовное дело об угрозах жизни Ларисе Долиной и ее адвокату приостановлено. Об этом рассказала адвокат певицы Ксения Апарина, передает РИА Новости.
По ее словам, это произошло из-за того, что следствие не смогло найти человека, угрожавшего артистке.
О возбуждении уголовного дела об угрозах Долиной стало известно перед началом рассмотрения дела о мошенничестве с квартирой певицы в ноябре 2025 года.
Ранее сообщалось, что Долина опасается за свою жизнь и здоровье из-за поступающих от неизвестных угроз.