Экономика
16:36, 19 февраля 2026Экономика

Дерипаска спрогнозировал миллиардные потери для экономики из-за спасения «Самолета»

Дерипаска: Реструктуризация «Самолета» обернется миллиардными потерями
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский предприниматель Олег Дерипаска спрогнозировал, что спасение девелопера «Самолет» может обернуться серьезными потерями для российской экономики. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

«Кабальная банковская реструктуризация "Самолета" обернется миллиардными потерями для бюджета и экономики», — констатировал он. По мнению бизнесмена, «гораздо умнее дать им 50 миллиардов рублей на три года в обмен на 25-30 процентов доли». В противном случае, считает Дерипаска, это может «запустить цепную реакцию проблем, решение которых обойдется еще дороже».

В начале февраля стало известно, что на фоне ухудшения экономической ситуации крупнейший в России застройщик «Самолет» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 миллиардов рублей. Спустя несколько недель в СМИ появилась информация, что правительство РФ отказало группе «Самолет» в предоставлении льготного кредита. Финансовое положение у девелопера не настолько критическое, чтобы предоставить ему прямую господдержку, но косвенная помощь все же будет оказана.

